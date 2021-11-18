Anne ve babasını öldürdü, sonra intihar etti

Anne ve babasını öldürdi, sonra intihar etti
Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) adlı genç, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.
Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi.
3 CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
3 kişinin cenazesi kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyen ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.