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Anne ve babasını öldürdü, sonra intihar etti

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, siyanür içerek intihar etti.

18 Kasım 2021 Perşembe 11:39
Anne ve babasını öldürdü, sonra intihar etti

Anne ve babasını öldürdi, sonra intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) adlı genç, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi.

Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

3 CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

3 kişinin cenazesi kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyen ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
 

Son Güncelleme: 18.11.2021 12:24
Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceYusuf çağrı
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