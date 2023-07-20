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Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı

İstanbul'da annesine ait başörtüsünü takan, kadın kıyafeti giyerek banka soygunu yapan Ceyhun Y., 8 saat sonra yakalandı. Şüphelinin kadın kıyafetiyle banka soygunu yaptıktan sonra kaçtığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 22:00
Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı

Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı


İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki özel bir bankada dün öğle saatlerinde yapılan soygunun faili yakalandı. Annesi'nin kıyafetleriyle banka soygunu yapan şahsın borçları yüzünden bu işi yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; bankaya müşteri gibi giren bir kadın, aniden silahını çekerek güvenlik görevlisi Ş.H.'yi etkisiz hale getirdi. Bankolara yönelen soyguncu, elindeki poşeti uzatarak içinin parayla doldurulmasını istedi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunun ardından içinde 135 dolar ve 170 bin lira para bulunan poşeti alan şüpheli olay yerinden kaçtı.

SOYGUN ANINI GÜVENLİ KAMERALARI KAYDETTİ!

Bankanın soygunu polise haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Polis banka güvenlik kameralarını incelendiğinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde bankaya giren kadın kılığındaki şüphelinin önce sıra almak için, cihaza yöneldiği bu sırada yanına yardım için yaklaşan güvenlik görevlisini bir anda silahını çekerek etkisiz hale getirdiği görüldü. Daha sonra bankoya yönelen hırsızın, elindeki poşeti parayla doldurduktan sonra bankadan ayrıldığı belirlendi.


8 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis dışarıda bulunan güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüpheliyi takip etti. Kadın kılığındaki hırsızın elindeki para dolu poşetle bir süre yürüdüğü görüldü. Polis ekipleri tarafından Küçükçekmece'de oturduğu belirlenen şüphelinin adresi civarında pusu kuruldu. Kıyafetlerini değiştirmiş bir halde yürüyen Ceyhun Y. yakalanarak gözaltına alındı.

SOYGUNDA ANNESİNİN KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ

Ceyhun Y. (38)'nin elindeki poşette 63 bin lira para ile olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, soygunda kullandığı annesine ait kadın kıyafetleri bulundu.

BORÇ YÜZÜNDEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Ceyhun Y.'nin daha önceden suç kaydı olmadığı öğrenildi. Matbaa işçisi olarak çalışan Ceyhun Y.'nin borcu olduğunu, soygunu bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin soygundan sonra borçlarının bir kısmını ödediği, yakalandığında yanındaki parayla diğer borçlarını kapatmaya gittiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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