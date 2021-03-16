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Antalya'da aile boyu infaz | Lüks villada 4 kişi öldürüldü

Antalya Güzeloba'da gece yarısına doğru lüks bir villa içinde aynı aileden 4 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

16 Mart 2021 Salı 01:09
Antalya'da aile boyu infaz | Lüks villada 4 kişi öldürüldü

Antalya'da aile boyu infaz | Lüks villada 4 kişi katledildi


Antalya'da bir aile içi tartışma toplu infaza dönüştü. Muratpaşa Güzeloba'da Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada kendilerinden haber alınamayan aile üyeleri tüfekle öldürülmüş halde bulundu. 

Antalya'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Edinilen ilk bilgilere göre korkunç olay gece yarısına doğru saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki tripleks binada meydana geldi. 

Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı. 

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.   

Anahtar Kelimeler:
AntalyaVillada Infaz
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