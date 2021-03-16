Antalya'da aile boyu infaz | Lüks villada 4 kişi öldürüldü

Antalya'da aile boyu infaz | Lüks villada 4 kişi katledildi
Antalya'da bir aile içi tartışma toplu infaza dönüştü. Muratpaşa Güzeloba'da Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada kendilerinden haber alınamayan aile üyeleri tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Antalya'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.
Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.