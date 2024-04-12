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Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu

Antalya'daki teleferik faciasının ardından tel hat üstündeki kabinlerde mahsur kalan 184 vatandaşın kurtarılması için zamana karşı yarış başladı

12 Nisan 2024 Cuma 22:06
Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu






Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu


Antalya yakınlarındaki gözde gezi merkezleri arasında yer alan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yakınları bugün faciaya sahne oldu. Bir teleferik kabininin kopmasının ardından 25 kabin içinde yolcularıyla birlikte havada asılı kaldı. Korku dolu anların yaşandığı bölgede hareketlilik devam ediyor.

Antalya'da 1 kişinin ölümüne 2'si çocuk 7 kişinin yaralanması ile sonuçlanan teleferik faciasında 25 kabinde bulunan 184 kişinin kurtarılması için gece görüş sistemine sahip helikopterlerin bölgeye gelmesi bekleniyor. Bu arada turizm tesislerinden de çok sayıda gönüllünün kazanın olduğu bölgeye gitmek istemesi görevliler tarafından geri çevrildi.

BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR

Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki yurttaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

184 YURTTAŞ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Antalya Valiliği'nin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu söyleyen Başkan Böcek, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Bugün saat 17.30’da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3’ü ağır 3’ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.

İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın’dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var, İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, İnşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız." 

Kazada 54 yaşındaki ölen Memiş Gümüş isimli yurttaş olay yerinde hayatını kaybederken ,Özlem Ş. Kaan A. Fatih G., Keziban G.,Memiş G. Lütfullanh G ve Herdem Eyüpoğlu yaralandı.

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Son Güncelleme: 12.04.2024 23:14
Anahtar Kelimeler:
TeleferikAntalya
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