Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Antalya'da turistten Türk kadın polise ahlaksız teklif

Türkiye günlerdir üç beş dolar uğruna yabancılara tanınan imtiyazları tartışırken günün ahlaksız haberi Antalya'dan geldi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30
Antalya'da turistten Türk kadın polise ahlaksız teklif

Üç beş dolar uğruna değer mi? | Antalya'da Türk kadın polise ahlaksız teklif



Koronavirüsle mücadele için Türkiye'nin büyük bölümü evlerine kapanmak zorunda kalırken, virüs testi bile yaptırılmadan içeri alınan yabancıların küstahlığı görenleri hayrete düşürdü. Turizm Bakanı'nın 'İmtiyazlı turistleri' tüm kısıtlamalardan muaf tutulurken, görevli kadın polislerimize çirkin sözlerle sataşmaya kaltkınca olanlar oldu.

Bir kaç dolarlık döviz geliri uğruna turistlere gösterilen müsamahanın kanunsuzluğu bir kenara, Antalya'da bir ingiliz vatandaşı, Türk polisine iğrenç teklifte bulunma cürretini gösterdi. Kendi vatandaşına kamera ile görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü, yabancıların küstah tavrı hakkında nasıl bir işlem yapacağı merak konusu olurken, Antalya polisinin sükuneti gözlerden kaçmadı.

Akıllarra durgunluk veren olay, bu sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i (34) uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 03.05.2021 15:41
Anahtar Kelimeler:
İngiliz TuristAntalyaçirkin Teklif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale
Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale
Fenomen olmak için kız çocuklarına saldırdılar
Fenomen olmak için kız çocuklarına saldırdılar
Hayvan Çiftliği kumarhane olmuş | Sabri Abi köşesi yapmışlar
Hayvan Çiftliği kumarhane olmuş | Sabri Abi köşesi yapmışlar
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Kripto paracılara 10 bin yıl hapis istendi
Kripto paracılara 10 bin yıl hapis istendi
Ramazan Göçer cinayeti | Eşinin iç çamaşırları yüzünden öldürülmüş
Ramazan Göçer cinayeti | Eşinin iç çamaşırları yüzünden öldürülmüş
Galatasaray tesislerini silahlı kişiler bastı
Galatasaray tesislerini silahlı kişiler bastı
Kayıp atlar | Önce çipleri kesilmiş, sonra....
Kayıp atlar | Önce çipleri kesilmiş, sonra....
Ahmet Koltuk cinayeti | Fındık bahçesinde öldürüldü
Ahmet Koltuk cinayeti | Fındık bahçesinde öldürüldü
Vebitcoin sahibi, iddia bayii çıktı
Vebitcoin sahibi, iddia bayii çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim