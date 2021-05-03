Antalya'da turistten Türk kadın polise ahlaksız teklif

Üç beş dolar uğruna değer mi? | Antalya'da Türk kadın polise ahlaksız teklif





Koronavirüsle mücadele için Türkiye'nin büyük bölümü evlerine kapanmak zorunda kalırken, virüs testi bile yaptırılmadan içeri alınan yabancıların küstahlığı görenleri hayrete düşürdü. Turizm Bakanı'nın 'İmtiyazlı turistleri' tüm kısıtlamalardan muaf tutulurken, görevli kadın polislerimize çirkin sözlerle sataşmaya kaltkınca olanlar oldu.

Bir kaç dolarlık döviz geliri uğruna turistlere gösterilen müsamahanın kanunsuzluğu bir kenara, Antalya'da bir ingiliz vatandaşı, Türk polisine iğrenç teklifte bulunma cürretini gösterdi. Kendi vatandaşına kamera ile görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü, yabancıların küstah tavrı hakkında nasıl bir işlem yapacağı merak konusu olurken, Antalya polisinin sükuneti gözlerden kaçmadı.

Akıllarra durgunluk veren olay, bu sabah saatlerinde, Kaleiçi girişiönünde meydana geldi.asıllı'i (34) uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.