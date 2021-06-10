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Antika buğday tohumunun tanesine bin dolar istemiş

Yasa dışı kazılarla Türkiye'nin dörtbir yanını köstebek yuvası haline getiren defineciler. kazılarda buldukları antik tohumları yurt dışına satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

10 Haziran 2021 Perşembe 21:10
Antika buğday tohumunun tanesine bin dolar istemiş

Antik buğday tohumunun tanesine bin dolar istemiş



Kaçak kazılarda toprak küpler içinde bulunan kararmış tohumlar, definecilere yeni gelir kapısı olmuş. Definecilerin bulduğu antik bugday tanelerinin, Avrupa ülkelerine tanesinin bin dolara satılmak istendiği bildiriliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık buğdayı tanesi bin dolardan yurt dışına satmak isteyen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 324, 78 gram (yaklaşık 18 bin adet) buğday tohumu ele geçirilirken, şüphelinin Pamucak mevkiinde tohumların tanesini bin dolardan yurt dışına satmaya çalıştığı belirlendi.

2 BİN YILLIK BUĞDAY TOHUMU BULMUŞLAR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde izinsiz olarak yapılan arkeolojik kazıda 'ata tohumu' olarak isimlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık buğday tohumları bulan A.I. (41) isimli bir kişinin çıkardığı buğday tohumlarını satmak için İzmir'in Selçuk ilçesine geldiğini tespit etti.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş köpeği desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda A.I.'yı tohumları satmak isterken suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda 324, 78 gram (yaklaşık 18 bin adet) buğday tohumu ele geçirilirken, şüphelinin Pamucak mevkiinde tohumların tanesini bin dolardan yurt dışına satmaya çalıştığı belirlendi. Ele geçirilen tohumlar incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığıyla Ege Üniversitesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği'ne teslim edildi.

Gözaltına alınarak hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan A.I.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 21:54
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