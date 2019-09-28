Apartmana girdi, merdivenlerde ne bulduysa çaldı gitti



Apartman merdivenlerine ayakkabı koyanlar dikkat. Son yıllarda daire dışlarına bırakılan ayakkabı ve eşyaları toplayarak kaçan hırsızların sayısı yeniden arttı. İstanbul Mecidiyeköy'de perşembe akşamı bir hırsız, apartmana giren kıza kapıyı kapatmamasını rica edip bir apartmana girdi. Aynı hırsız birkaç dakika sonra yanında getirdiği poşeti ayakkabılarla doldurarak apartmandan çıktı gitti.

İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde, perşembe günü saat 19.00 sıralarında akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi, Darcan Sokak'ta bulunan bir apartmana giren hırsızın görüntüleri iki açıdan güvenlik kameralarına yansıdı.

POŞETİ AYAKKABIYLA DOLDURUP GİTTİ

Görüntülerde, 20-25 yaşlarındaki hırsızın, apartmana giren bir genç kıza seslenip apartmanın kapısını kapatmamasını rica ettikten sonra binaya girişi yer aldı.

Hırsızın birkaç dakika sonra ise yanında getirdiği siyah bir poşeti apartmandaki tüm ayakkabılarla doldurup binadan çıkışı da görüntülere yansıdı.



TELEFONLA KONUŞMA NUMARASI

Apartmandan çıkarken hırsızın, çevre sakinlerinin kendisine soru sormaması için telefonla konuşuyor numarası yaptığı görüldü.

ŞİŞLİ EMNİYETİ'NE ŞİKÂYET ETTİLER

Apartman sakinleri Şişli Emniyeti'ne başvurup kamera görüntülerinden hırsızın tespit edilip yakalanması için şikâyette bulunduğu öğrenildi.