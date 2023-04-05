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Araç kaputu üstünde eşini 40 KM götürdü

Düzce'de oğlunu araç içinde götürmek isteyen anne, boşanma aşamasındaki eşinin otomobil kaputu üstünde 40 kilometre götürdü. 

05 Nisan 2023 Çarşamba 17:52
Araç kaputu üstünde eşini 40 KM götürdü

Araç kaputu üstünde eşini 40 KM götürdü

Düzce'de, oğlunun kendisiyle gitmesini engellemeye çalışan anne S.Ş.'yi otomobilin kaputu üzerinde 40 kilometre boyunca götürerek yaralanmasına sebep olan Ali Osman Şentürk, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aziziye Mahallesi'nde 1 Nisan'da; E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası Ali Osman Şentürk ile birlikte Düzce'ye gitti. Ali Osman Şentürk, boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi.

Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi. S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı.

Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası Ali Osman Şentürk'ü de araca aldı.

40 KİLOMETRE SONRA POLİS DURDURDU

E.Ş.'nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzce’ye gelen Ali Osman Şentürk, Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
DüzceAraç Kaputu
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