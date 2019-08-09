Araplar bal arılarımıza göz dikti





Bal arısı kaçakçılığı başladı... Türk topraklarında kaçak şahin, doğan ve atmaca yakalamaya gelen Ürdünlü Araplar şimdi de bal arısına el attı. Ülkelerine kaçak olarak bal arısı kaçırmaya çalışan Ürdün pasaportlu iki kişi gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 603 bal arısını Ürdün’e götürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden Ürdün’e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı.

Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi.

Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı.

Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.