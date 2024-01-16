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Arda Tonbul'un ölümü | 14 yaşında fabrikada can verdi

Henüz 14 yaşında, stajyer olarak çalıştığı demir fabrikasının saç büküm makinasına sıkışan Arda Tonbul kaldırıldığı hastanede can verdi

16 Ocak 2024 Salı 21:53
Arda Tonbul'un ölümü | 14 yaşında fabrikada can verdi







Arda Tombul'un ölümü | 14 yaşında fabrikada can verdi

İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuk, staj gördüğü demir fabrikasında kafasını sac büküm makinesine sıkıştırıp ağır yaralandı. 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk yaşam mücadelesini kaybederken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 22 dakika sıkıştığı yerde fark edilmeyen Arda Tonbul’un ölümüne ilişkin 2 kişi ise tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay, 9 Ocak günü Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. 

Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise İstanbul Caddesi’ndeki demir ve çelik fabrikasında staj görmeye başladı. 

SIKIŞTIĞI YERDE FARK EDİLMEDİ

Olay günü fabrikada usta gözetiminde çalışan Tonbul, bir süre sonra makinenin başında yalnız kaldı. Saç büküm makinesini inceleyen Tonbul, içine bakmak isterken ayağı pedala çarptı. Arda Tonbul’un kafası, bir anda çalışan makineye sıkıştı. 14 yaşındaki çocuk, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Tonbul 22 dakika sonunda işyerindekiler tarafından fark edilirken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tonbul hayatını kaybetti. 

Konuyla ilgili çalışma yapan polis savcılık talimatıyla işyeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. H.Ö. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tonbul’un cenazesi Akçaburgaz’daki yaşadığı mahallede helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşları ile memleketi Giresun’a gönderildi.

Yaşanan olay işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ustasının ayrılmasıyla yalnız kalan çocuk, sac büküm makinesini inceliyor. 

Bir süre sonra makinenin içine bakmaya çalışan çocuğun kafası sıkışıyor. Arda Tonbul’un sıkıştığı yerde 22 dakika boyunca fark edilmeyi beklediği görülüyor.

"ORADA BİR GÖREVLİ OLSA İLK DARBEDE KURTARILABİLİRMİŞ"

Baba Raşit Tombul, "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz" dedi.


 

Son Güncelleme: 16.01.2024 22:22
Anahtar Kelimeler:
ölümüIş Cinayeti
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