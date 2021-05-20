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Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı

Kayseri Talas'ta, takıntılı aşık, hayatının baharında genç bir ögretmene, arkadaşlık teklifini geri çevirdiği için yol oltasında silahlı saldırıda katledildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:03
Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı

Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı



Türkiye yeni bir kadın cinayetine bu kez Kayseri Talas'ta sahne oldu. Tolga T. adlı zanlı, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'na yol ortasında kurşun yağdırdı. Talas ilçesinde meydana gelen korkunç olayın ardından zanlı intihar etmeye kalktı. İşte o haberin ayrıntıları.

Kayseri’nin Talas ilçesinde özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. ile karşılaştı.

İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Arife Nur Sarıoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiKayseriTalas
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