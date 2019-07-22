Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
0
ALTIN
260.558
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.0854
EURO
0.0000

Arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca kan döktü

Arkadaşlık teklifi yaptığı kadından hayır cevabı alan tutkulu aşık elinde bıçakla dehşet saçtı. 

Arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca kan döktü

Arkadaşlık teklifi yaptığı kadından hayır cevabı alan tutkulu aşık elinde bıçakla dehşet saçtı. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:35
Arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca kan döktü

Arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca kan döktü


Elindeki bıçakla arkadaşlık teklifini geri çeviren kadına saldıran saplantılı aşık dehşet saçtı. Hülya N. adlı kadını bıçakla yaralayan Zahit Y. adlı adam daha sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı. Saldırıya uğrayan Hülya N. adlı kadına ait tuhafiye dükkanında düzenlenen saldırının ardından işyeri adeta kan gölüne döndü.
Bursa'da arkadaşlık isteğine ret cevabı alan Zahit Y. dehşet saçtı. Önce teklifini reddeden Hülya N.'yi bıçaklayan Zahit Y., daha sonra aynı bıçağı kendi karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altında...


Bursa'da, Zahit Y. (44),arkadaşlık teklifini reddeden Hülya N.'yi (50) bıçakladıktan sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altına alındı.

TAM ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., burada Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.
 

Şeyma Sarı öğretmen, saplantılı aşk kurbanı oldu
Şeyma Sarı öğretmen, saplantılı aşk kurbanı oldu
Pınar Eliuz'un katili saplantılı cezaevi firarisi çıktı
Pınar Eliuz'un katili saplantılı cezaevi firarisi çıktı
Anahtar Kelimeler:
Saplantılı AşıkBıçaklı SaldırıBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması
Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması
Konya'da şehir merkezinde katliam gibi kaza, 7 ölü var
Konya'da şehir merkezinde katliam gibi kaza, 7 ölü var
Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar
Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar
Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar
Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un bilinmeyen yönleri
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un bilinmeyen yönleri
FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 
FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 
Eşini ve kayınpederini vurdu; Beylikdüzü'nde cinayet, 2 ölü var
Eşini ve kayınpederini vurdu; Beylikdüzü'nde cinayet, 2 ölü var
Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi
Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort