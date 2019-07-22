Arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca kan döktü



Elindeki bıçakla arkadaşlık teklifini geri çeviren kadına saldıran saplantılı aşık dehşet saçtı. Hülya N. adlı kadını bıçakla yaralayan Zahit Y. adlı adam daha sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı. Saldırıya uğrayan Hülya N. adlı kadına ait tuhafiye dükkanında düzenlenen saldırının ardından işyeri adeta kan gölüne döndü.

Bursa'da arkadaşlık isteğine ret cevabı alan Zahit Y. dehşet saçtı. Önce teklifini reddeden Hülya N.'yi bıçaklayan Zahit Y., daha sonra aynı bıçağı kendi karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altında...



Bursa'da, Zahit Y. (44),arkadaşlık teklifini reddeden Hülya N.'yi (50) bıçakladıktan sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altına alındı.

TAM ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., burada Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.

