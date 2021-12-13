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Asansör sapığı yakalandı | Yabancı uyruklu çıktı

İstanbul'da takip ettiği genç kızı asansörde taciz eden yabancı uyruklu sapık, polis tarafından yakalandı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 23:30
Asansör sapığı yakalandı | Yabancı uyruklu çıktı

Asansör sapığı yakalandı | Yabancı uyruklu çıktı

İstanbul’da lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, daha sonra genç kıza tekme atarak kaçtı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu zanlı yakalanırken, yaşanan olay kameraya yansıdı.


Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul'da bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti.

ÇİTLERDEN ATLAYIP TAKİPE DEVAM ETTİ

Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti.


ASANSÖRDE TECAVÜZ ETMEYE KALKTI

Genç kızın arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kıza sarkıntılık yapmaya başladı. Şahıs daha sonra yere düşürdüğü genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı.

TEKME ATARAK KAÇTI

Genç kız direnince başarılı olamayan A.A., genç kıza tekme atarak asansörden inip kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan genç kız, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Genç kızı evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.


POLİS TECAVÜZCÜYÜ SIKI DEDEKTİF TAKİBİ SONUCU YAKALADI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tecavüz girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çitlerden atlayıp genç kızı takip ettiği ve genç kızın arkasından asansöre binerek önce kamerayı düzelttiği, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunup, tekme atarak kaçtığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Asansör
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