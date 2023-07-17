Asansör sapığından akıllara durgunluk veren savunma

Gaziantep'de elindeki bıçakla lise öğrencisi kız çocuğuna istismar eden Ali K. adlı zanlı çıkarıldığı mahkemede kendini savunurken akıllara zarar gerekçelere sığındı. Psikolojik bunalıma giren kız çocuğunun okul hayatı kabusa dönerken tutuklu yargılanan sanığın sözlerini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar arasında adı 'Asansör sapığı'na çıkan Ali K. adlı şahıs "Olayın olduğu binaya girmem gezip çıkma amacıyladır. Sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü" dedi.

Gaziantep’te 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binip kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştığı davanın ilk duruşması görüldü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Sanık Ali K.'nin “Çocuğun cinsel istismarı, Silahla tehdit, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava, Gaziantep 10. Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Ali K. ile avukatı Av. Ece Öztürk katılırken taciz mağduru çocuk, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı. Mağdurun ailesinin avukatı Av. Sevilay Esin Karakuş da duruşmada hazır bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

"BENDE ONU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık ifadelerine geçildi. Sanıkların tümü suçlamaları reddederken, sanık Ali K. “Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacımda gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu” dedi. Mağdur N. T. ise şüphelinin bir süre sonra "Adın ne sana zarar vermem, benden korkma" şeklinde sözler söylediği, daha sonra "Sen bana böyle bakarsan beni cezp edersin" dediğini iddia etti.

Sanık Ali K. savunmasında, “Üzerime atılı suçlamayı ve iddianameyi anladım, Ben öncelikle karşı taraftan olay bu aşamaya geldiği için özür diliyorum. Olay günü ben kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Asansöre bindiğim doğrudur. Asansörde mağdurda vardı. Kendisi onuncu katın düğmesine bastı bende sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü. Mağdur bıçağı görünce telaş yaptı. Bende onu sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine zarar vermedim. Hiçbir temasta bulunmadım. Cinsel bir kastım ve amacımda yoktu. Asansörün kapısı açılır açılmaz o anki panikle asansörden çıkıp merdivenlerden kaçarak uzaklaştım” dedi.

"O DÖNEM BİR TAKIM SIKINTILARIM VARDI"

Mahkeme heyeti tarafından sanığa lüzumuna binaen sorulduğun, Ev ve işiyle alakalı sorunları olduğundan dolayı dışarıda gezdiğini ve bu nedenle yanında bıçak taşıdığını belirten Ali K. “Benim o dönem bir takım sıkıntılarım vardı. Olay günü binanın çevresinde geziyordum. Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacımda gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu. Sekizinci katta da bir tanıdığım oturan birisi yoktu. Mağdura ben kesinlikle dokunmadım. Bıçak yere düştükten sonra mağdur bağırınca panik yaptım. Yere düşen bıçağı aldım. Bıçak elimdeyken asansörün kapısı açıldı. Kim olduğunu bilmediğim daha sonra mağdurun annesi olduğu söylenen bir bayan şahıs karşıma çıktı. O kadını da tehdit etmedim ve bıçak göstermedim. Ben daha önceden mağdur ve müştekiyi tanımıyordum. Yanımda taşıdığım bıçak mağdura hiçbir şekilde temas etmedi. Onu yaralamadım. Ev ve işle ilgili sorunlarım vardı. Dışarda geziyordum bu nedenle de yanımda bıçak taşıyordum” dedi.

"ARACA BİNİNCE BENİ DARP ETTİLER"

Sanığın soruşturma aşamasında Emniyet Müdürlüğünce alınan savunmasında, “Beni polisler aradığında fabrikadaydım. Beykent Kavşağının orada polislere teslim oldum. Araca binince beni darp ettiler. Bende bunun üzerine korktum ve karakolda o ifadeyi verdim. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur” dedi.

Duruşmaya pedagog eşliğinde (AGO) Adli Görüşme Odasında ifadesi kayıt altına alınan ve ifade verirken eli, sesi titreyen ve halen etkisinden kurtulamayan Mağdur N. T. Pedagog tarafından sorulan sorular karşısında pedagoga bakamadığı görüldü. Okulda başarılı olan ve yaşanılan olay sonrası eğitim hayatına devam etmediği ardından depremden sonra okuduğu okula dilekçe verip eğitim hayatının askıya alınmasına dair dilekçe verdiğini belirtti.

Sanık Ali K.’nin daha önce cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay ceza alıp bunun 6 ayını ceza evinde geçirip geri kalan 2 yılda tutukluluk aldığı süre göz önünde bulundurularak mahsup edilmiş ve ardından serbest bırakılmış. Olaydan kısa süre önce uyuşturucu madde yakalattığı ve serbest bırakıldığı iddia edildi.

