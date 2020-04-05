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Asena Çinçin ölümden son anda kurtarıldı | Boğaza aracıyla birlikte daldı

İstanbul Kanlıca'da aracıyla birlikte intihar girişiminde bulunan genç kadın boğazın soğuk sularından son anda kurtarıldı.

05 Nisan 2020 Pazar 08:28
Asena Çinçin ölümden son anda kurtarıldı | Boğaza aracıyla birlikte daldı

Asena Çinçin ölümden son anda kurtarıldı | Boğaza aracıyla birlikte daldı 


İstanbul Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda aracıyla birlikte intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen genç kadın son anda kurtarıldı. 

Edinilen bilgiye göre Asena Çinçin isimli bir şahsın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçtu.

İddialara göre sürücü otomobili denize sürerek intihar girişiminde bulundu. Şans eseri o sırada sahilde bulunan bir dalgıcın yardımıyla otomobilden çıkartılan Çinçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İstanbul Çubuklu sahilinde meydana gelen olay gece saat 22.30 sıralarında Kanlıca'da meydana geldi. İddiaya göre Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü Asena Çinçin isimli bir sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu.

DALGIÇ ZAMANINDA MÜDAHELE EDİNCE

Olay, saat 22.30 sıralarında Çubuklu-Kanlıca sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. O esnada sahilde otomobilleriyle geçen Adem Saraç, Ufuk Saraç ve arkadaşları, yardım etmek için durdu. Dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç denize atlayarak batmakta olan otomobilin içerisinden Asena Çinçin'i çıkararak kendi otomobillerine götürdü. Görgü tanıkları durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen A. Ç., olay yerine gelen ambulansa güçlükle taşındı. 

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU İDDİASI

Bir diğer görgü tanığı ise kadın sürücü otomobili bilerek denize sürdüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Son Güncelleme: 06.04.2020 17:47
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