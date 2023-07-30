Asgari ücretli ölsün diyen Suriyeli hırsızlık yaparken yakalandı



Türkiye onu asgari ücretle iş bulamayan Türk gençleriyle dalga geçen Suriyeli sığıntı olarak tanıdı. Bir sokak röportajında Türk gençlerinin 'Biraz gözlerini açsalar çok çeşit çeşit işler var' diyerek söze başlayan ve 25 TL maaş aldığını söyleyen Suriyeli Abdülkadir K. adlı şahıs, İstanbul'da çalıştığı şirketin kontenyerinde kalan işçilerin cep telefonlarını çalarken suç üstü yakalandı. Suriyeli sığınmacıyı darp eden mağdur işçileri polis güçlükle engel olurken, göz altına alınan hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşte o haberin detayları;

GÜNLERDİR ŞANTİYEDE HIRSIZLIK OLUYORDU

Sokak röportajında 'Asgari ücretliler ölsün' sözleriyle gündem olmuştu: Hırsızlık yaparken yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir şantiyede konteynerde kalan işçilerin telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalan şahıs, 150 kişilik işçi grubu tarafından yakalanarak darp edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan şahsın, sosyal medyada verdiği bir sokak röportajında kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı ve “Asgari ücret kazanan ölsün” dediği ortaya çıktı.

İstanbul'da geçen Çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir inşaat şantiyesinde Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı.

İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİLER ÖLSÜN" DEMİŞTİ

Öte yandan, Abdülkadir K.’nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, “Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 20 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.