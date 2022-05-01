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Asistan doktor, hasta yakınlarının hedefi oldu

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekim Burak Özbaş, bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

01 Mayıs 2022 Pazar 23:59
Asistan doktor, hasta yakınlarının hedefi oldu

Asistan doktor, hasta yakınlarının hedefi oldu

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekim Burak Özbaş, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Olay sırasında gözlüğü kırılan Özbaş, kendisine şiddet uygulayan hasta yakınını hakkında hastane polisine şikayette bulundu.


OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin beyin cerrahi servisinde asistan hekim olarak görev yapan Burak Özbaş, dün akşam saatlerinde, serviste yatan bir hastanın yakını tarafından darp edildi. Olay sırasında Özbaş’ın gözlüğünün kırıldığı öğrenildi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Faysal Çadır, olaya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Çadır, şunları söyledi:

ÖNCE SAĞLIKTA ŞİDDET YOK EDİLMELİ

“Sağlıkta şiddet, hakikaten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en can alıcı yaralarından birisi. Eğer sağlık güzel bir sistem içine oturacaksa ve daha sağlıklı bir Türkiye yaratılacaksa önce sağlıkta şiddet yok edilmeli. Bunun en güzel yolu hekime ve sağlık çalışanına hak ettiği değerin verilmesinden geçmekte.

TÜRK HALKI’NIN GELENEKLERİNDE OLMADI, OLAMAZ, OLMAMALI

30 Nisan 2022 Cumartesi günü akşamı, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi beyin cerrahisi asistanı, tedavi etmek için çabaladığı, günlerce emek verdiği, iyileştirme yoluna soktuğu bir çocuğu taburcu etme noktasına kadar getirdi. Bir işlemin uzaması nedeniyle hasta yakınının önce sözlü ve küfürlü tacizine, sonra da fiziksel saldırısına uğradı. Kabul edilebilir bir şey değildi. Sizi iyileştirmeye çalışan, sizin sağlığınız için çabalayan insana şiddet uygulamak, Türk Halkı’nın güdülerinde, geleneklerinde olmadı, olamaz, olmamalı.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu can sıkıcı olay üstüne hukuki süreç başladı, gerekli işlemler yürütülüyor. Samsun Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddetin her yönüyle, tüm yol ve yordamlarını kullanarak karşısında oldu ve olacak. Samsun Tabip Odası olarak, arkadaşımız Dr. Burak Özbaş’a geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, sonuna dek destekçisi olduğumuzun ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”

“KONUŞABİLECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Şiddet gören Burak Özbaş, olayla ilgili, “Şu an konuşabilecek durumda değilim. Tabip odamızın açıklamasına katılıyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
SaldırıHastaneSamsun
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