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Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'da asker eğlencesi kavgaya dönüştü, yolu kapatıp 'meşale' yaktılar, trafiği yola kapatanlarla ile başka bir grup arasında kavga çıktı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:31
Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi

Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Pendik, Küçükçekmece ve Eyüp ilçelerinde askerler uğurlama konvoylarında yollar kapatıldı, Esenler ilçesinde ise yol kapatan gruba yönelik tepki kavgaya döndü.

İstanbul'da, 4 ilçede düzenlenen asker eğlencelerinde, otomobillerle konvoy yapan gruplar yolu kapatıp meşale yaktı. Esenler'deki asker eğlencesinde ise iki grup arasındaki kavgayı çevredekiler ayırdı.

Pendik, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan grup konvoy yaptı. Otomobillerini durdurarak yolu kapatıp meşale yakan gruba, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.

EĞLENCE, KAVGAYA DÖNDÜ

Esenler Atışalanı Mahallesi'nde ise 5 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden grupları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


 

Anahtar Kelimeler:
Asker Uğurlama
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