Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi
İstanbul Pendik, Küçükçekmece ve Eyüp ilçelerinde askerler uğurlama konvoylarında yollar kapatıldı, Esenler ilçesinde ise yol kapatan gruba yönelik tepki kavgaya döndü.
İstanbul'da, 4 ilçede düzenlenen asker eğlencelerinde, otomobillerle konvoy yapan gruplar yolu kapatıp meşale yaktı. Esenler'deki asker eğlencesinde ise iki grup arasındaki kavgayı çevredekiler ayırdı.
EĞLENCE, KAVGAYA DÖNDÜ
Esenler Atışalanı Mahallesi'nde ise 5 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden grupları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.