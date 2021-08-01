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Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı

İstanbul Baştabya Kışlasındaki yangını çıkaran üç şüpheli yakalandı, Askerler tarafından yakalanan 3 zanlı polise teslim edildi. 

01 Ağustos 2021 Pazar 16:24
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı

Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı

Son günlerde peş peşe çıkan yangınlardan bazılarının kundaklama olduğu kesinleşti. Ankara Polatlı'da bir kişi Topçu ve Füze Okulu çevresindeki alanı yakmaya çalışırken yakalanırken, ikinci bir kışla kundaklama olayının zanlıları askerler tarafından yakalandı.

İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz'da çıkarılan yangında 3 şüpheli yakalandı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz’da çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir Astsubay Astçavuş, bir Uzman Çavuş ve üç Erbaş/Er personelimiz başarılarından dolayı ödüllendirildi." denildi. 


 

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