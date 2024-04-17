Askeri üniformalı garsonlara tepki yağdı



İstanbul Beyoğlu'nda ünlü bir restoranda askeri üniforma ile garsonluk yapan 3 kişinin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı. İstanbul polisi Türk askerinin operasyon üniformaları ile yabancıların masasına yemek servisi yapan garsonları gözaltına alırken arap kökenli garsonlar sınırdışı edilmek için geri gönderme merkezine yollanacağı bildirildi.

Derhal gereği yapılmalı https://t.co/j0r9o0XHeJ — psikopat ördek (@Erkanoktm) April 16, 2024

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’da bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda iş yerinin Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde faaliyet gösterdiği ve Türk vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlendi. Videoda askeri üniforma ile servis yapan kişinin ise işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan çalışan Y.J. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada. “Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir" denildi.