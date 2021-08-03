Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Aslı Özgül, Büşra Özgül kayıp | Ailesi perişan oldu

Evlerinden dolaşmak için çıkan ve bir deha kendisinden haber alınamayan Aslı ve Büşra Özgül kardeşlerden haber alınamıyor.

03 Ağustos 2021 Salı 20:44
Aslı Özgül, Büşra Özgül kayıp | Ailesi perişan oldu

Aslı Özgül, Büşra Özgül kayıp | Ailesi perişan oldu

Malatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı Özgül (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler aranıyor.

Kent merkezinde oturan, yaz aylarını ise Doğanyol ilçesine bağlı Damlu Mahallesi'ndeki evlerinde geçiren Özgül ailesinin kızları Aslı ve Büşra Özgül, dün öğle saatlerinde çevrede gezintiye çıkacaklarını belirterek babaları Mehmet Özgül’den izin alıp, dışarı çıktı. Kız kardeşler geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarına ulaşamayan Mehmet Özgül, karakola başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri kayıp kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.


Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Yıldız Özgül, "Kaçmaları için hiçbir sebep yok. İkisinin de telefonu yok, kullanmıyorlar. Dünden beri öldüm bittim. Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kayıp KızlarMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köylüler nöbette | Araçların plâkasını bile alıyorlar
Köylüler nöbette | Araçların plâkasını bile alıyorlar
Manavgat orman yangınında bir kundakçı tutuklandı
Manavgat orman yangınında bir kundakçı tutuklandı
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti | Katili emlakçı çıktı
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti | Katili emlakçı çıktı
Sarıyer'de zincirleme kaza | Magandalar yarıştı, 6 yaralı var
Sarıyer'de zincirleme kaza | Magandalar yarıştı, 6 yaralı var
Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi
Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Yolda uygunsuz görüntü çeken sapığa meydan dayağı
Yolda uygunsuz görüntü çeken sapığa meydan dayağı
Konya'da silahlı saldırı | Aynı aileden 7 kişi öldürüldü
Konya'da silahlı saldırı | Aynı aileden 7 kişi öldürüldü
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Güzellik uzmanının kısa süreli ilişkisi kabusu oldu
Güzellik uzmanının kısa süreli ilişkisi kabusu oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim