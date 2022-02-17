Aslı Şentürk Cinayeti | Katili tutuklandı

Giresun'da dün hünüz 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a gelen ve genç kızı Yalı Mahallesi'nde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

TARTIŞTIK ÖDLDÜRDÜM

Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde Sıla’nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, “Bu nedenle sinirlendim ve Giresun’a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.