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Aslı Yılmaztürk'ün ölümü | Genç tasarımcının sevenleri yasta

Tatil için geldiği Ula'ya gelen ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölümü sevenlerini yıktı. Genç kadının mutfaktaki gaz sızıntısından hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

06 Mart 2021 Cumartesi 13:40
Aslı Yılmaztürk'ün ölümü | Genç tasarımcının sevenleri yasta

Aslı Yılmaztürk'ün ölümü | Genç tasarımcının sevenleri yasta


Tasarım dünyasının ünlü ismi Aslı Yılmaztürk, Muğla Ula'da kaldığı evet hayatını kaybetti. İstanbul'dan tatil için Muğla'nın Ula ilçesine gelen ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Aslı Yılmaztürk (34), kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlendiği değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri evden çok sayıda örnek alarak incelemeye götürdü. Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İstanbul'dan tatil amacıyla Muğla'nın Ula ilçesine gelen ve kendisinden bir süredir haber alınamayan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kaldığı evde ölü bulunmuştu.
Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztürk'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi.

Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. 

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

Artxdesign Kurucusu Aslı Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu belirten Yılmaztürk, bu mesleğe yönelmesinde okuduğu Robert lisesinin etkisinin yüksek olduğunu ifade etmişti. Üniversitede ekonomi bölümünü kazanan Yılmaztürk, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümü geçiş yaptı. 2008'de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign’ı bir iş modeline dönüştürdü.

Son Güncelleme: 06.03.2021 13:53
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Aslı YılmaztürkMuğlaUlaCinayetÖlümTasarımcı
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