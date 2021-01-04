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Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması

Çorum'da işlenen kadın cinayetinin katil zanlısı kendini 'Sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum' diyerek savundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:02
Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması

Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması

Önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'da işlenen korkunç cinayetin kurbanı Aslıhan Dal adlı genç kadın, birlikte yaşadığı Polat Hatal tarafından boğularak öldürülürken, polisteki savunmasında 'Ne yaptığımı hatırlamıyorum, tartışırken eşim hareketsiz yatıyordu' diyerek kendini savundu. Talihsiz kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (31) sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. Katil koca, "Hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dedi

Çorum'da dün saat 21. 30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. İddiaya göre, Polat Hatal (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.


MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal´a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu.

"ÇOCUKLAR YAN ODADA OYUN OYNUYORDU"

Gözaltına alınan şüpheli Polat Hatal'ın, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, "13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu. Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu.

"BİR BAKTIM Kİ HAREKETSİZ YATIYOR"

Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dediği belirtildi.

ZANLININ BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan inşaatlarda çalıştığı ve hakkında pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Polat Hatal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay günü evde olan çiftin 3 çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal ise bugün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


 

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CinayetiAslıhan DalÇorum
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