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Ataşehir'de silahlı yol kavgası 

Ataşehir'de TEM Bağlantı yolunda, iki aracın yol tartışmasında silahlar konuştu.A

14 Ocak 2020 Salı 15:27
Ataşehir'de silahlı yol kavgası 

Ataşehir'de silahlı yol kavgası 

   Ataşehir'de TEM Bağlantı yolunda, iki aracın yol tartışmasında silahlar konuştu.Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı.Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlı saldırgan peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ertuğrul olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Sürücü Ertuğ'un kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtulurken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu.

(CnnTurk)

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirSilahlar
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