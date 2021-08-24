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Ataşehir'de terör operasyonu | 9 şehidin katili yakalandı

Terör örgütüne yönelik operasyanların İstanbul ayağında önemli gelişme. İstanbul polisi, turuncu kategoride yer alan ve 9 şehidin sorumlusu kaldığı evde yakalandı

24 Ağustos 2021 Salı 12:18
Ataşehir'de terör operasyonu | 9 şehidin katili yakalandı

Ataşehir'de terör operasyonu | 9 şehidin katili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütünün sözde Erzurum'da sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

9 ŞEHİDİN FAİLLERİNDEN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Gürdeğir'in, 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.


 

Son Güncelleme: 24.08.2021 12:39
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