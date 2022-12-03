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Atatürk düşmanı Musa Hoca El Kaide teröristi çıktı

Sosyal medyada Türk düşmanlarının son iki haftadır yoğun olarak paylaştığı Musa Hoca adlı şahsın başına ödül konulmuş El Kaide üyesi terörist olduğu anlaşıldı

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:42
Atatürk düşmanı Musa Hoca El Kaide teröristi çıktı


Atatürk düşmanı Musa Hoca El Kaide teröristi çıktı

Türk halkına düşman, Atatürk nefreti konuşmaları sık sık sosyal medyada paylaşan hesapların 'Musa Hoca' diye pazarladıkları şahsın terör örgütü EL Kaide üyeliğinden başına ödül konulan kişi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet dönemini hedef alan ‘Musa Hoca’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında terör örgütü El Kaide üyesi olarak arandığı ortaya çıktı.


Kendisini ‘Musa Hoca’ olarak tanıtan kişinin, 14 Kasım 2018 tarihinde ulu önder Atatürk’ü sevenleri kâfir ilan ettiği açıklaması geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.


Cumhuriyet geçen 22 Kasım’da ‘Musa Hoca’nın Atatürk’ten sonra Cumhuriyet dönemini hedef almasını gündeme getirdi. ‘Musa Hoca’ şu skandal ifadeleri kullanmıştı: “Bunlar İslamı köken yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbe vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İşte bunlar asıl düşmanlardır. O münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”


Cumhuriyet.com.tr, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti hedef alan ‘Musa Hoca’nın kim olduğunu ortaya çıkardı. ‘Musa Hoca’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında Terörden Arananlar Listesi’nde 2 milyon TL ödülle arandığı ve “yeşil kategori”de El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer aldığı görüldü. 

Terörden Arananlar Listesi’nde El Kaide terör örgütü üyesi olarak gözüken ‘Musa Hoca’ ayrıca, ‘Musa Ebu Cafer’ olarak da biliniyor. Listede ise ‘Musa Olğaç’ ismiyle yer alıyor. 

‘Musa Hoca’ buna rağmen ‘Davet Minber’ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarında laiklik ve Cumhuriyet karşıtı yayınlar yapıyor. Musa Olğaç’ın isminin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı halde Olğaç’ın yayınlarına Türkiye’de erişim konusunda resmi bir engellemenin olmaması dikkat çekti.

‘Musa Hoca’nın birlikte yayın yaptığı Samet Dagül’ün de Terörden Arananlar Listesi’nde olması dikkat çekti. Dagül, “yeşil kategori”de ve El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer alıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristEl KaideMusa Hoca
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