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Atatürk'e hakaret eden Suriyeli turist rehberi gözaltında

Arap ülkelerinden gelen turistlere kaçak rehberlik yaparken, İstanbul ve Atatürk hakkında yalan yanlış bilgiler veren ve Atütürk'e hakaret eden şahıs, turist avına çıktığı gün yakalandı.

11 Şubat 2022 Cuma 08:11
Atatürk'e hakaret eden Suriyeli turist rehberi gözaltında

Atatürk'e hakaret eden Suriyeli turist rehberi gözaltında


İstanbul'a gelen araplara kaçak rehberlik yaparken Atatürk’e hakaretini kameraya alıp sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu Ahmet Avan adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınrdı. polis ekiplerince belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapılan şahıs "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında ise emniyete götürülen şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, dosyanın adliyeye gönderilmesinin istendiği öğrenildi.

İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber yakalandı.

Adı da sahte çıkan rehber, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ATATÜRK HAKKINDA YALAN İFADELER KULLANDI

Kendisini Mustafa G. olarak tanıtan Suriye uyruklu A.A., İstanbul'u dolaştırdığı Arap turistlere, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtmıştı.

TURİST AVINA ÇIKTIĞI GÜN YAKALANDI

İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçildi. İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri, sahte rehberi tespit etti.

Turizm polisi, Ahmet Avan Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı. Ahmet Avan'ın Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Avan hakkında belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Ayrıca Atatürk aleyhine söylediği sözler nedeniyle adli işlem başlatıldı. Avan'ın polis merkezindeki ifadesinin savcılık talimatıyla ardından serbest bırakıldı.

Ahmet Avan'ın il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

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