Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk düşmanlığı, camiye gidenlerin sayısını hızla azaltırken, milli bayramlarda ve önemli tarihi günlerde Atatürk'ü yok sayan tutumuna cemaat içinden tepkiler gelmele başladı. Bursa'da bir camide, imamın 18 Mart Çanakale Zaferi'in anarken Atatürk'ten bahsetmemesi tepki çekti. Tepki gösteren yurttaş, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konu aldığı dair Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması tepki konusu oldu.

Bursa Görükle'deki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde cuma namazı sırasında imamın hutbeyi okurken Atatürk'ten bahsetmemesine bir yurttaş tepki gösterdi.

'in aktardığına göre, bağırarak tepkisini dile getiren yurttaşla camidekiler arasında tartışma çıkmasıyla birlikte ortalık karıştı. Tepkisini dile getiren kişinin üstüne yürüyenler oldu.

Cemaatten bazılarının araya girmesiyle linç edilmekten kurtulan yurttaş daha sonra camiden ayrıldı.

Tüm camilerde okunan ve Atatürk'ten bahsedilmeyen Diyanet'in söz konusu hutbesinde şöyle denildi:

"Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıldönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdı. İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar.

Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum."