Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Atatürksüz 18 Mart Cuma hutbesine Bursa'da bir vatandaş tepki gösterdi, cematten tepki gösteren yurttaşı linç etmeye kalkanlar çıktı. 

17 Mart 2023 Cuma 17:56
Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi

Atatürksüz Çanakkale hutbesine vatandaş tepkisi


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk düşmanlığı, camiye gidenlerin sayısını hızla azaltırken, milli bayramlarda ve önemli tarihi günlerde Atatürk'ü yok sayan tutumuna cemaat içinden tepkiler gelmele başladı. Bursa'da bir camide, imamın 18 Mart Çanakale Zaferi'in anarken Atatürk'ten bahsetmemesi tepki çekti. Tepki gösteren yurttaş, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konu aldığı dair Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması tepki konusu oldu.  

Bursa Görükle'deki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde cuma namazı sırasında imamın hutbeyi okurken Atatürk'ten bahsetmemesine bir yurttaş tepki gösterdi.

soL Haber'in aktardığına göre, bağırarak tepkisini dile getiren yurttaşla camidekiler arasında tartışma çıkmasıyla birlikte ortalık karıştı. Tepkisini dile getiren kişinin üstüne yürüyenler oldu.

Cemaatten bazılarının araya girmesiyle linç edilmekten kurtulan yurttaş daha sonra camiden ayrıldı.

Tüm camilerde okunan ve Atatürk'ten bahsedilmeyen Diyanet'in söz konusu hutbesinde şöyle denildi:

"Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıldönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdı. İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar.

Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cuma Hutbesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zengin çocuklarının kaza haberlerine erişim engeli
Zengin çocuklarının kaza haberlerine erişim engeli
Yıkım faciası | Eski bina sağlam binanın üstüne çöktü
Yıkım faciası | Eski bina sağlam binanın üstüne çöktü
Karısını kızını kovdu, yıkılan binanın altında kaldı
Karısını kızını kovdu, yıkılan binanın altında kaldı
Silvri'de eski sevgili silahla saldırdı, 5 yaralı var
Silvri'de eski sevgili silahla saldırdı, 5 yaralı var
Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı
Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim