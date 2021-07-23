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Athena Kabartması defineci magandaların saldırısına uğradı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan Athena Kabartmasının delik deşik edilmiş halini görüntüleyen eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, tepkisini, "2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim olmak üzere" şeklinde dile getirdi

23 Temmuz 2021 Cuma 15:41
Athena Kabartması defineci magandaların saldırısına uğradı

Athena Kabartması defineci magandaların saldırısına uğradı

2 bin yıllık Athena Kabartması son yıllarda definecilerin açık hedefi haline geldi. Murçlarla delik deşik edilen kabartma için uzmanlar yetkilileri önlem almaya davet etti.

10 YIL ÖNCE BÖYLEYDİ 



Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan 2 bin yıllık Athena Kabartmasının, defineciler tarafından tahrip edildiği ileri sürüldü.

Mersin'deki tarihi eserlerle yakından ilgilenen ve korunması için çaba gösteren eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, defineciler tarafından yakın zamanda tahrip edilen Athena Kabartmasını görüntüleyerek tepkisini dile getirdi. Çektiği videoda, "2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim olmak üzere" diyen Kuş, "Burada dikkatimizi çeken çok ciddi bir olumsuzluk var. Maalesef yıllar önce bir dinamit lokumu yerleştirmek için hilti ile delindi ve uçurularak Athena'nın kaya kapatmasının gövde kısmı büyük zarar gördü. Ama çok yakın zamanda 5 tane yeni delikler açılmış ve buralara dinamitler yerleştirilerek tamamının uçurulması hedeflenmiş. Gerçekten çok endişe verici, büyük bir kültür mirasımız yine maalesef yok olmak üzere" ifadelerini kullandı.

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Athena Kabartması
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