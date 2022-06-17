Atık toplayıcısı 100 bin liralık altını sabine teslim etti



Bir kuyumcu dükkanının önüne bırakılan karton atıkları toplayan kağıt toplayıcısı, kolilerden birinin içinden çıkan altın yüzükleri görünce şaşkına döndü. 100 bin TL değerindeki yüzükleri sahibine teslim etti

Niğde’de bir kuyumcunun boşaltarak dükkan önüne koydukları kolileri verdikleri Suriyeli kağıt toplayıcısı, ayıklama yaparken tabla içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve pırlanta yüzük buldu. Kağıt toplayıcısı, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkanına giderek altınları teslim etti.

Kuyumcular Caddesi üzerinde yeni açılan bir kuyumcu dükkanın personeli, kolilerde bulunan altınları vitrinlerine yerleştirdi. Saat 03.00 sıralarında soyadı bilinmeyen 'Abdullah' ismindeki Suriyeli kağıt toplayıcısını gören kuyumcu personeli, yanına çağırıp, kolileri almasını istedi.

Kolileri alıp evine götüren Abdullah, sabah saatlerinde ayıklama yaptığı sırada tabla içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın yüzükleri fark etti.

Kağıt toplayıcısı altınları alarak, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkanına gitti. Abdullah, altınları kuyumcuya teslim etti.

'DURUMU SABAH FARKETTİK'

Ürünlerin eksik olduğunu farkeden Kuyumcu Okay Erdoğdu, "İş yerimizi yeni açıyoruz. Gece 03.00’e kadar çalıştık. Ürünleri vitrinlere yerleştirdik. Kolilerden çıkan ürünlerden bir tabla yüzüğümüz kalmış. Bunu sabah farkettik. Biz kameralara bakmaya fırsat bulamadan kolileri alan kağıt toplayıcısı Abdullah kardeşimiz sabah ürünlerimizi getirdi. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarımızı getirip teslim etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.