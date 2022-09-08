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ATM Sahtekarlarına dikkat | Hesabınızı böyle boşaltıyorlar

ATM önlerini mesken tutan dolandırıcıların vatandaşlara yardım etme bahanesiyle kurdukları tuzakla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, ATM kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 09:59
ATM Sahtekarlarına dikkat | Hesabınızı böyle boşaltıyorlar

ATM Sahtekarlarına dikkat | Hesabınızı böyle boşaltıyorlar



İstanbul'da ATM'den para çekerken, yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kişilerin kart şifrelerini öğrendikten sonra 'ATM kartı yuttu' yalanıyla kandırarak daha sonra hesaplarını boşaltan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıktı.

Fatih'te polise başvuran Suudi Arabistan uyruklu N.S.N. ATM'den para çekerken yanına yaklaşan iki kişinin, kendisini dolandırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur N.S.N. "Para çekerken yanıma yaklaşıp yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra kartımı yuttuğunu söylediler. Onlara inandım. Ancak daha sonra bütün paramın çekildiğini gördüm" dedi.


Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis para çekilen kartların dijital izlerini takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Süleyman T.(38) ile Onur G.(28) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kurbanlarının önce kart şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra "ATM kartı yuttu" yalanıyla kandırdıkları kurbanlarının kartlarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kartlar ve şifreleri kullanarak edindikleri iki post cihazıyla hesapları boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada iki pos cihazı bulundu. 

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin Fatih'te Kazakistan doğumlu S.K.'nın aynı yöntemle 1065 Euro, 420 dolar, ve 300 lirasını, yine Fatih'te Gürcistan uyruklu şüpheli A.B.'nin 485 lirasını, Beyoğlu'nda İran uyruklu N.P.'nin kredi kartından yüklü miktarda para çektikleri belirlendi.

Şüphelilerden Onur G.'nin daha önceden 14 kez poliste suç kaydının, diğer şüpheli Süleyman T.'nin ise 2 tane suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Anahtar Kelimeler:
ATMAtm Kart Yutma
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