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Avcı Kız operasyonunda 55 kişi tutuklandı..

Sosyal medya üstünden örgütlü bir biçimde erkekleri tuzağa düşürerek götürdükleri eğlence mekanlarında gasp eden çete üyesi 99 kişinin sorgusu devam ederken polis önemli bilgilere ulaştı..

Avcı Kız operasyonunda 55 kişi tutuklandı..

Sosyal medya üstünden örgütlü bir biçimde erkekleri tuzağa düşürerek götürdükleri eğlence mekanlarında gasp eden çete üyesi 99 kişinin sorgusu devam ederken polis önemli bilgilere ulaştı..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:26
Avcı Kız operasyonunda 55 kişi tutuklandı..

Avcı Kız operasyonunda 55 kişi tutuklandı..


Ankara polisinin günlerdir sürdürdüğü teknik takip sonucu çökertilen Avcı Kızlar Çetesi'nin 99 üyesi sorgulanıyor. Sosyal medya üzerinde tuzağa düşürdükleri erkekleri eğlence mekanlarında gasp eden çetenin kullandığı yöntem deneyimli polisleri bile hayrete düşürdü. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda çökerttiği çetenin öncüsü genç kızlar olarak görülüyor. Çetenin arka planında eğlence mekanlarında görevli garsonlar, silahlı tahsilat ekipleri ve yöneticilerin içinde bulunduğu patron katı gibi yapılanmalar çete içindeki hiyeraşik yapıyı gözler önüne seriyor. 55 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ayrıntılar haberin devamında:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı.

SİLAH TEHDİDİ İLE TAHSİLAT!

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi.

55 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 55 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 55'inin tutuklanmasına, 33'ü hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasına, 3'ünün de ev hapsisinde tutulmasına hükmedildi.

Operasyonda, 99 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

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