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Avcılar'da metrobüs kazası | Bu kadar atmasaydın iyiydi

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının hemen ardından üstünde Ak Gençlik yeleği taşıyan bir genç kız, kaza bölgesinde öyle bir yalan söyledi ki, izleyenler şoke oldu

09 Eylül 2022 Cuma 22:27
Avcılar'da metrobüs kazası | Bu kadar atmasaydın iyiydi


Avcılar'da metrobüs kazası | Bu kadar atmasaydın iyiydi

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2'si ağır 42 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen AKP Gençlik Kolları üyelerinin provokasyonu ise pes dedirtti.

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu anlık olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi.

PES DEDİRTEN PROVOKASYON

Kaza sonrası olay yerine gelen AKP Gençlik Kolları üyelerinin provokasyonu ise pes dedirtti. 

Kazanın ardından video çeken AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi.

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AvcılarAkpAK GençlikMetrobüsMetrobüs Kazası
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