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AVM'de kavga çıktı, sosyal mesafeyi herkes unuttu

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan AVM'lerde tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralları zaman zaman ihlal ediliyor.

21 Haziran 2020 Pazar 09:42
AVM'de kavga çıktı, sosyal mesafeyi herkes unuttu


AVM'de kavga çıktı, sosyal mesafeyi herkes unuttu


İzmir'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.
Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında meydana geldi. Mağazada iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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