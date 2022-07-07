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AVM tuvaletinde sapık Suriyeli, gizli kayıt yaparken yakalandı

İstanbul'da bir AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonu ile gizlice videoya kaydeden Suriyeli sapık çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

07 Temmuz 2022 Perşembe 06:34
AVM tuvaletinde sapık Suriyeli, gizli kayıt yaparken yakalandı

AVM tuvaletinde sapık Suriyeli, gizli kayıt yaparken yakalandı

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren Suriye uyruklu erkek iddiaya göre cep telefonuyla yan kabindeki kadının görüntüsünü çekmek isterken yakalandı. Şüpheli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde dün tuvalet ihtiyacı için lavaboya giden Nuray Kurtuluş, kabinde olduğu sırada yan taraftaki kabinin altından cep telefonu uzatılarak video çekildiğini fark etti.  

Kurtuluş çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları üzerine yan kabinden çıkan erkek tuvaletteki kadınları iterek kaçmaya çalıştı. Şüpheli alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis,  Suriye uyruklu Başar Alseh'i gözaltına aldı.

Olaydan sonra polise ve savcılığa girerek suç duyurusunda bulunan Kurtuluş yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Şüphelinin yakalandığı sırada telefonu kırdığını belirten Kurtuluş paylaşımlarında, "O telefon açılabilirse, kim bilir kimlerin görüntülerini çektiği ortaya çıkar. Serbest kalırsa da çekmeye devam edecektir" dedi.

Gözaltına alınan Alseh, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.  Alseh'in ifadesinde "Kadınlar tuvaletine yanlışlıkla girdim. Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım. Video çekmek için girmemiştim içeriye" dediği öğrenildi. Alseh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AVMİstanbulBaşakşehirSuriyeli
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