Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma
Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Coşğun'un ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Olay ile ilgili olarak ifade ve delil toplama işlemleri devam etmekte olup, süreç Baromuz tarafından olayın meydana geldiği andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.
Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve harici açıklamalar yapılmaması meslektaşımızın hatırasına saygı gereğidir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını derinden hissediyor; kendisine rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.