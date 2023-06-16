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Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma

Ankara'da Avukat Belen Nesli Coşğun, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara Barosu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden genç avukat için sürecin takip edildiğini duyurdu.

16 Haziran 2023 Cuma 09:06
Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma

Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma


Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Coşğun'un ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Ankara Barosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Çoşğun'un 15 Haziran Perşembe günü, öğle saatlerinde, ateşli silahla yaralanma sonucunda hayatını kaybettiği, sürecin Baro tarafından hassasiyetle takip edildiği ifade edildi. Olayla ilgili Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "15.06.2023 tarihinde, öğle saatlerine doğru meslektaşımız Av. Belen Nesil Coşğun ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Olay ile ilgili olarak ifade ve delil toplama işlemleri devam etmekte olup, süreç Baromuz tarafından olayın meydana geldiği andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir. 

Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve harici açıklamalar yapılmaması meslektaşımızın hatırasına saygı gereğidir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını derinden hissediyor; kendisine rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

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CinayetiCinayet
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