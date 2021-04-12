Avukat Hüseyin Yama cinayeti | Cenazenin başında kahve söylemiş

Astsubay emeklisi müteahhit Mehmet Sabri Kılıç tarafından silahla başından vurularak katledilen 38 yaşındaki avukat Hüseyin Yama davasında, cinayet anlarına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Katil Mehmet Sabri Kılıç, vurduğu avukat içeride ölürken kahve istiyor.

Şok detaylar, öldürülen avukatın dedektif gibi çalışan kız kardeşi Sena Sultan Grant tarafından ortaya çıkarıldı. Kurgu ve montaj programları öğrenip, olay anının görüntülerini saniye saniye izleyen, duyulmayan sesleri duyulur hale getiren Sena Sultan Grant, meslekte 20 yılını dolduran bilirkişinin gör(e)mediği delilleri tek tek bulup mahkemeye sundu.

“YARALIYA MÜDAHALE ETMEYİP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ”

Sena Sultan Grant, ağabeyinin katledilmesiyle ilgili bulduğu deliller hakkında şu bilgileri verdi: “Bilirkişi Murat K. tarafından hazırlanan raporda, katilin ağabeyimi başından vurduktan sonra ‘sanığın panik halde sürekli cep telefonuyla konuştuğu, daha sonra olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin geldiği sonrasında maktülün ambulansla götürüldüğü ve olayın bu şekilde son bulduğu’ belirtiliyor.

Bilirkişinin bir anda olup bitmiş gibi anlattığı bu süreç, 16 dakika sürmüştür. Katil, ağabeyimi vurduktan sonra başında bekliyor. 3 dakika 10 saniye sonra polisi ve ambulansı arıyor. İnsan hayatı için saniyelerin bile önemli olduğu bu kritik süreçte ağabeyime yardımcı olmuyor, müdahalede bulunmuyor. Etraftan tıbbi yardım bilgisi olan birilerini çağırmıyor. Gayet soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkıyor ve ambulans gelene kadar 16 dakika boyunca eli cebinde volta atıyor, sigara istiyor, lavaboya gidip geliyor. Olay yerine gelenleri de uzaklaştırıyor. Bilirkişinin iddia ettiği gibi hiçbir panik hali yoktur. Görüntüler bilirkişiyi açıkça yalanlıyor.

Astsubay emeklisi müteahhit Mehmet Sabri Kılıç

“AĞABEYİM CAN ÇEKİŞİRKEN KATİL KAHVE SÖYLÜYOR”

Görüntülerde ambulans geldikten sonra insanın kanını donduran anlara tanık oluyoruz. Katil, ağabeyimin öldüğünü söyleyip sağlık görevlilerinin müdahale girişimini engellemeye çalışıyor. Sağlık görevlileri içeri girip ağabeyimi ambulansa taşırken katil o sırada kendisine kahve söylüyor! Sekreter ise şaşırarak ‘Kime? Sizin için mi?’ diyor. Katil ‘Evet’ diyerek kahvesini istiyor...

Tüm bu görüntüler ve ses kayıtları bilirkişinin iddiasının aksine katilin hiç de panik halde olmadığını gayet soğuk kanlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Ne yazık ki bilirkişinin duyulmuyor dediği konuşmaları, öğrendiğim bilgisayar programları yardımıyla duyulur hale getirerek mahkemeye sunduk.”

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Son delillerin de mahkemeye sunulmasının ardından İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı mütalaasında, sanık Mehmet Sabri Kılıç için kasten öldürme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

KAMU GÖREVİNİ YAPARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Savcı ayrıca, avukat Hüseyin Yama’nın kamu görevini gerçekleştirirken öldürüldüğünü vurgulayarak sanığın TCK'nun 82/1-g maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın kaçacağı veya saklanacağı yönünde şüphe bulunması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.