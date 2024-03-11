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Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi

Avukat Özhun Kaş Bayburt Adliyesi'nde katıldığı bir duruşmadan Gümüşhane dönüşü geçirdiği kazada can verdi. Yakınları ve meslektaşları acı haberle sarsıldı.

11 Mart 2024 Pazartesi 18:20
Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi






Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi

Bayburt’taki duruşmadan dönen avukatın kullandığı cip, Gümüşhane’nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bayburt’taki bir duruşmadan çıkan ve Gümüşhane istikametine ilerleyen Samsun Barosuna kayıtlı avukat Öznur Taş (41) yönetimindeki 55 AV 863 plakalı Ford marka cip Kale köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp bahçelere yuvarlandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Metrelerce sürüklendikten sonra takla atıp bahçeye ters olarak düşen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taş’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesindeki adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Avukat Öznuir TaşBayburtGümüşhaneTrafik Kazası
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