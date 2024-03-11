Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi
Bayburt’taki duruşmadan dönen avukatın kullandığı cip, Gümüşhane’nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Metrelerce sürüklendikten sonra takla atıp bahçeye ters olarak düşen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taş’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesindeki adli tıp kurumuna kaldırıldı.