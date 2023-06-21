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Avukatlara bıçaklı taşlı saldırı | Velayet davası saldırıya döndü

Bursa’da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuk teslimi için gittikleri ailenin bıçaklı ve taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 08:20
Avukatlara bıçaklı taşlı saldırı | Velayet davası saldırıya döndü

Avukatlara bıçaklı taşlı saldırı | Velayet davası saldırıya döndü


Bursa’da, velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu teslim etmek istemeyen ailenin bıçak ve taşla saldırısına uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı yaralandı. Avukat çifte ve araçlarına saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA BAROSU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun şu ifadelere yer verdi;

“Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum."
 

Anahtar Kelimeler:
AvukatSaldırıBursaBuras
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