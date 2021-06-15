Aydın Söke'de defineci dehşeti | 2 ölü var

Aydın Söke ilçesinde kaçak definecilerin kazıları alınan tüm önlemlere uyarı ve gözaltılara rağmen devam ediyor. Serçin Mahallesi yakınlarında önceki gün kaçak kazı yapan şahısların açtığı tünelde meydana gelen kazıda 2 kişi öldü. Arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kişi ise aranıyor. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını fırsat bilen zanlıların 2 ay boyunca bölgede kazı yaptığı ve 12 metre kuyu kazdığı belirlendi. Papazın mezarlığı mevkiinde meydana gelen patlamaya dinamitlerin neden olduğu sanılıyor.

ZAYIF OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜLER

Definecilerin uğrak yeri haline gelen Söke'ninmevkiinde papaz mezarlığı olduğu ve bu mezarda define bulunduğu duyumunu alan 7 defineci bölgeye geldi. Defineciler yaklaşık 2 ay papaz mezarlığına ulaşabilmek için kuyu kazdılar. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kazı yapmaya gelen(32),(45),(77),(47),(51),ve'in başlarına beklemedikleri bir kaza geldi.

Papaz'ın mezarlığına ulaşabilmek için 2 aydır 12 metre kuyu kazan definecilerin, kazdıkları kuyu ilerledikçe daralmaya başladı. Bunun üzerine ekipte kilo olarak en zayıf olan Ali Uludağ ve Erdinç Yavez, kuyuya girdi. Kuyuda buldukları lahit mezarı açmak için dinamit patlatan iki defineci, patlamanın etkisiyle kuyuda feci şekilde can verdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, 12 yıl önce yüzey çalışmaları yapılan ve içerisinde değerli nitelikte bir materyal bulunmadığı için kazı programına alınmayan bölgenin define aramak için yanlış bir tercih olduğunu söyledi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kale yıkıntıları, gözetleme kulesi ve liman kalıntılarının olduğu bölgede 'Papaz mezarı' olduğuna ilişkin dedikoduların definecileri yanıltmış olabileceğini dile getiren Tuncer, "Bölgede 12 yıl önce yapılan yüzey araştırmasında maddi değeri bulunabilecek materyalle karşılaşılamadı. Orası define aramak için yanlış bölge. Papaz mezarı olduğuna ilişkin söylentiler definecileri yanıltmış olabilir. Define arayan 7 kişiymiş, 4'ü olay yerinden kaçmış. Patlamadan etkilenen 3 kişiden biri ihbarda bulunmuş. Maalesef olayda 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

'DEFINECILERDEN ARTIK BIKTIK'

Serçin Köyü muhtarı Mustafa Çay, Kale Kırlığı mevkiindeki arazinin definecilerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. Çay, "Defineciler tarafından kazılan çukurlar nedeniyle bölge adeta köstebek yuvasına döndü. Mahalleli definecilerin açtığı her geçen gün sayısı artan çukurlardan çok şikayet ediyor. Arazide kazılan, bazılarının derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan çukurlar tehlike oluşturuyor. Yetkililerden bu alanın bir an önce etrafını çevirerek, gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" dedi.