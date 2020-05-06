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Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nı, PKK terör örgütü adına yaktığı gerekçesiyle yargılanan Yakup Akman hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Yakup Akman'ı, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01
Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası


Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası


Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz yılın 19 Eylül 2019 tarihinde çıkan yangında, 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yanmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu yangının, PKK silahlı terör örgütü adına sanık Yakup Akman tarafından çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Kundakçı terörist için yapılan yargılama sürecinde mahkemeden çıkan kararda zanlının verdiği ifadeler de ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Yakup Akman'ın yangın çıkardığı ve kendisini görenler olduğu fark edince de olay yerinden ayrıldığı anlatılıyordu.

İddianameye göre, olay günü saat 15.51 ile 18.12 arasında Pendik'te olduğu tespit edilen sanık Akman, saat 17.49'da 112 Acil Servis'i, saat 17.50'de ise 110 ve 155'i arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulunmuştu. Daha sonra yangın, PKK terör örgütüne yakın olan bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti. 24 Eylül 2019'da tutuklanan Akman'ın, PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nın yanmasına neden olduğu belirtilmişti.

İKİ SUÇTAN CEZA ALDI

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Yakup Akman ilk duruşmada yaptığı savunmasında, olay günü alkol almak için ormanda bulunduğunu ve örgüt üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme tutuklu sanık Yakup Akman hakkında geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Akman'ı, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan müebbet hapis ve "Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak" suçundan 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

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