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Ayhan Bora Kaplan operasyonu Ankara'yı karıştırdı

Külliye'de düzenlenen 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:09
Ayhan Bora Kaplan operasyonu Ankara'yı karıştırdı






Ayhan Bora Kaplan operasyonu Ankara'yı karıştırdı

Ankara'da dün gece yarısı yapılan 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesinde yer almayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza oyun kurmaya çalışıyorsa; oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi. Yerlikaya ayrıca "Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporunu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında adı geçen ve haklarında soruşturma başlatılan üç üst düzey emniyet mensubuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KİMLER OYUN KURMAYA ÇALIŞIYORSA..."

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımıza oyun kurmaya çalışıyorsa; oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.


"RAPORU PAYLAŞACAĞIZ"

Mülkiye müfettişlerinin konuyla ilgili rapor hazırladığını kaydeden Yerlikaya, söz konusu raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Yerlikaya, "Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FETÖVARİ GİZLİ TANIK TAKTİKLERİ..."

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

“Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun;

Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.”

SARAY'DAKİ ZİRVEYE ÇAĞRILMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmişti.

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