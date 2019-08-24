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Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..

Eşiyle birlikte köy yolunda motosikletle giderken aniden önlerine çıkan ayıya çarpan Tekinoğlu çifti hastanelik oldu, yaralı ayı kaçtı..

Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..

Eşiyle birlikte köy yolunda motosikletle giderken aniden önlerine çıkan ayıya çarpan Tekinoğlu çifti hastanelik oldu, yaralı ayı kaçtı..

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..

Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..

Akıllara durgunluk veren kaza Ovacık'ta meydahna geldi. Aniden önlerine çıkan ayıya çarpan Muzaffer Tekinoğlu ile Tenzile Tekinoğlu çifti yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tekinoğlu çiftinin durumu iyi, yaralı ayı ise kayıplara karıştı. 

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Tenzile Tekinoğlu (56) ve Muzaffer Tekinoğlu (57) çiftinin bulunduğu motosiklet, yola çıkan ayıya çarptı. Kazanın ardından ayı ortadan kaybolurken, yaralanan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gece akılalmaz bir olay meydana geldi. Tekinoğlu çifti motosikletle köyleri Tatuşağı'na gittikleri sırada ormanlık alandan kaçan ayı önlerine çıktı. Karayolunda önüne çıkan ayıya motosikletiyle çarpan Muzaffer ve eşi Tenzile Tekinoğlu, yaralandı.

KARI KOCA ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre kazadan sonra ayı, olay yerinden kaçarken, yaralı çift sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tenzile Tekinoğlu taburcu olurken, Muzaffer Tekinoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazada, motosikletin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
TUNCELİOvacıkKazaAyı Kazası
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