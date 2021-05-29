Aylin Şentürk'ün ölümü | Kaza değil cinayet



Yolun karşısına geçmek isterken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aylin Şentürk'ü ölüme terk eden M.E. adlı sürücü 2 gün sonra yakalandı.



Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Şentürk'e (34) kamyonetle çarparak, ölümüne neden olan M.E., yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 günde 130 kamera kaydını inceleyerek, kamyoneti ve sürücüyü tespit etti. Kazadan hemen önce iki farın açık olması, bir süre sonra ise birinin kapanması dikkat çekince araştırılan kamyonet, çalılık alanda bezle örtülüp, terk edilmiş bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nden 26 Mayıs akşamı taksiye binen Aylin Şentürk (34),Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi.



Şentürk, saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'na geldiğinde, taksiden inmeye karar verdi. Araçtan inip, yol kenarında kısa süre oturan Şentürk, karşıya geçmek istedi.

KATİL SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI

Edinilen bilgilere göre bu sırada Şentürk'e araç çarptı. Sürücü, hızla bölgeden uzaklaşırken, ağır yaralanan Şentürk, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibince ambulansla özel hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Şentürk'ün cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

130 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücüyü belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 gün boyunca kazanın meydana geldiği Akdeniz Bulvarı'nda seyir halindeki araçları kaza öncesi ve sonrası olarak inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

130 güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyen polis, bölgeden geçen aracın, kazanın olduğu dakikalardan önce iki farının da açık olduğunu, bir süre sonra ise farlarından birinin kapandığını tespit etti.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bu araç üzerinde yoğunlaşan polis, 07 DB 901 plakalı siyah kamyoneti, ilçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi TOKİ yerleşkesi yanındaki çalılık alanda, üzeri bezle örtülü olarak terk edilmiş buldu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Plaka üzerinden çalışmasını sürdüren ekipler, aracın sahibi olduğunu tespit ettikleri M.E.'yi dün saat 19.00 sıralarında gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde kazayı itiraf eden M.E.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. M.E.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.