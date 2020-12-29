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Aylin Sözer Cinayeti | Halk katili linç etmek istedi

İstanbul Maltepe yılın son günlerinde korkunç cinayete sahne oldu. Geçtiğimiz yıl bir TV kanalında kadın şiddetini anlatan öğretim üyesi Aylin Sözer, evinde hunharca katledildi.

29 Aralık 2020 Salı 18:25
Aylin Sözer Cinayeti | Halk katili linç etmek istedi


Aylin Sözer Cinayeti | Halk katili linç etmek istedi

Aylin Sözer Cinayeti, Kadınlara yönelik vahşi cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez korkunç cinayetin kurbanı öğretim görevlisi Aylin Sözer oldu. Aylin Sözer Kemal Delbe adlı cani tarafından İstanbul Maltepe'deki evinde rehin alındı, yakılarak öldürüldü. Sözer, 16 Nisan 2019'da Haber Global canlı yayınına katılmış, "Şiddet çözülür mü, sanmıyorum" demişti.

Korkunç olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti.

Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi.

Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

HABER GLOBAL YAYININA KATILMIŞTI

Öğretim görevlisi doktor Aylin Sözer,16 nisan 2019'da Haber Global yayınına katılmış, şiddet üzerine konuşmuştu. Sözer, "şiddet çözülür mü, sanmıyorum" dedikten bir buçuk yıl sonra öldürüldü. Sözer şunları soylemişti: 

"Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar. Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu çözülür mü sanmıyorum önlenir azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde incelemelerde Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün Sözen'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.

Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 29.12.2020 19:52
Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayeti
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