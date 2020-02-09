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Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu

100 kadar vatandaş satın aldıkları dairelerin başkaları üzerinde kayıtlı olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı, bazı vatandaşlar müteahhidin dolandırıcılığını astıkları pankartla ifşa etti.

09 Şubat 2020 Pazar 23:53
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu

Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu



İki yıl önce satın aldıkları dairlerin başkalarının üzerinde çıkmasına isyan eden vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. İnşası devam eden siteden daire alan 100 kişiden 'dolandırıldık' iddiası ile savcılığa gitti. Ortadan kaybolan şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundular. Şirketin parası ödenmiş daire sahiplerine 'Size öyle bir daire vermemişiz' dediği öne sürüldü.

Diyarbakır'da inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişi, firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Aldıkları dairelerin başkasının üzerine olduğunu gördüklerini belirten mağdurlar, ortadan kaybolan firma yetkilileri hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı.

Edinilen bilgilere göre satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi M.İ.'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar, dün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği taktirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalara dolandırıldıklarını anlatan afiş de asan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

'DAİREMİ ÇALIŞANINA VERMİŞ'

Firma sahibi M.İ.'nin yaptığı sitedeki örnek daireyi gördükten satın almaya karar verdiğini anlatan Ferhat Yavuz, aldığı dairenin M.İ.'nin çalışanının adına kayıtlı olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yavuz, "Bundan iki ay önce de geldim, hiçbir sıkıntı olmadığını tapu işlemlerine başlayacaklarını söylediler. Tapular bir ay sonra çıkacak denildi. Geldim, baktım, ondan sonra isim listeleri açıklanmış. 250 bin TL vermiştim. Geldik, baktık tapu kesinlikle yok. Ondan sonra dediler ki, M.İ iflas etmiş, ortalıklarda yok. Daha sonra öğrendik, site, S.İ.'ye devredilmiş. Onun yanına gittik. M.İ. liste vermiş oraya. O listenin içerisinde eğer ismin varsa kesinlikle senin hakkın var demektir. Ondan sonra gittim, kendisiyle görüştüm. Görüştükten sonra ismimin olmadığını öğrendim. Dolandırılmışız, dairemiz başkasına verilmiş. Duyduğum kadarıyla benim dairemi çaycısına vermiş. Ondan para alıp almadığını bilmiyorum. Onlarla uzlaşmaya çalışıyoruz. Hakkımızı talep ediyoruz. Uzlaşma olmazsa pazartesi hukuki süreci başlatacağız" dedi.

'SİZE ÖYLE BİR DAİRE SATMAMIŞIZ DENİLDİ'

Kendi ailesinden 8 kişiye 2017'de daire aldıklarını ifade eden Enver Vural da, "Bugün bitecek, yarın bitecek denilerek olay bugüne kadar geldi. Olaylardan bir hafta önce gittik. Dairelerimizin numaraları nedir, öğrenmek istedik. Listeden bizim 8 tane dairemizin numaraları söylendi. Bunlar sizin denildi. 3 gün sonra bir toplantı yapıldı. Sizin daireleriniz yok ortada, size öyle bir daire satmamışız denildi. Sözleşmeler elimizde. Bir günde daireler gitti. Para bir kısım emlakçıya verilmiş. Emlakçının da imzası vardır. Kendisinin de imzası vardır. Bir kısım da banka yoluyla verilmiş. Bütün dairelerin belgeleri var. Hem emlakçının imzası var, hem de M.İ.'nin kendisinin imzası var. Toplamda 2 milyona yakın para verdik 8 daireye" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
DaireDiyarbakırDolandırıcıMüteahhit
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