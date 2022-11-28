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Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar

Ankara'da bir kooperatiften ev alan ve aynı evlerin birçok kişiye daha satıldığını öğrenen 150 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:10
Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar

Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Alcı Mahallesi'ndeki bir kooperatiften, son 4 yıl içinde farklı tarihlerde ev alan yaklaşık 150 kişi, evlerinin bu süreçte başkalarına da satıldığını öğrendi.

Dolandırıldıklarını söyleyen yurttaşlar, kooperatif yetkililerinin mağduriyetlerini gidermediği için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Yurttaşlar, inşaat önünde basın açıklaması yapıp yetkililerden çözüm istedi.

"AYNI EVİ BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATIYORLAR"

Kooperatiften 2 ev satın alan Rıza Özen, "Evi aldım ve benden 1 hafta önce aynı evi başka birine sattığını öğrendim. Ben satın aldıktan 1 hafta sonra ise başka birine satılmış. Aynı daireler, kooperatif başkanın imzasıyla farklı kişilere satılmış.

Bir dairenin birden fazla sahibi var. Mağduriyetimizin giderilmesi adına kooperatif başkanı ile görüşüyoruz. Ev satışlarında hataların olduğunu kabul ediyor. 'Paraları ödeyeceğim' diyor; ancak şu ana kadar bir ödeme yapmadı. Burada bir mağduriyet ve dolandırıcılık söz konusu. Çünkü tüm bu evlerin satışı kooperatif başkanının imzası ile gerçekleşiyor. Buradaki evleri noter aracılığıyla satıyorlar.

Notere gidip bu konuyu sorduğumuzda da burada bir satışın olmadığını sadece tasdik işlemi yapıldığını söylüyorlar. Adamlar da buradaki açığı görerek aynı evi birden çok kişiye satıyorlar" dedi.

"7 KİŞİYE DAHA SATILDIĞINI ÖĞRENDİM"

20 Nisan 2022’de aracını satarak takas yöntemiyle kooperatiften ev alan Arda Çirkin, "Evimi satın aldıktan yaklaşık 2 hafta sonra, satın aldığım evimin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığını gördüm. Benim satın aldığım kişiden farklı bir kişi satıyordu evi. Aradım kendisini ancak ulaşamadım.

Satın almış olduğum daireyi 5 ay sonra başka birine satmışlar. Bunu öğrendikten sonra kooperatif başkanına ulaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermedi. En son 2 ay önce görüştüğümde bana sorunların giderileceğini, mükerrer bir satışın olmadığını, diğer üyelerin istifa ettiğini söyledi. Yaklaşık 1 ay önce mağdurlar olarak bir WhatsApp grubu kurduk. Almış olduğum evin 7 kişiye daha satıldığını öğrendim. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

"SATIŞLAR DEVAM EDİYOR"

Dairelerin satışını bir şebekenin gerçekleştirdiğini söyleyen Özgür Kaya da "Biz buradaki daireleri satmaya çalışan emlak danışmanlarını da burada mükerrer satışlar yapıldığı konusunda bilgilendirdik. Buna rağmen satışlar devam ediyor. Bize evleri satanlar, telefonlarımızı açmıyor. Ulaşabilen arkadaşlarımızı da 'haftaya salı vereceğim, bir diğer çarşamba size şu kadar para vereceğim' diyerek kandırıyorlar" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Satış
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