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Aynur Can kaçırıldı mı? Annenin yardım çığlığı

Henüz 19 yaşındaki Aynur Can'ın telefondaki son sözü 'Anne Yetiş' oldu. Gözü yaşlı anne bir haftadır ulaşamadığı kızının hayatından endişe ediyor.

15 Eylül 2020 Salı 08:44
Aynur Can kaçırıldı mı? Annenin yardım çığlığı

Aynur Can kaçırıldı mı? Annenin yardım çığlığı



Bursa'da Aynur Can, 'Anne yetiş' dedikten sonra telefonu kapanan kızı 19 yaşındaki Eyüba Sultan Can'ı her yerde arıyor. Bir haftadır haber alamadığı kızının hayatından endişe eden gözü yaşlı anne, "Bir kez görüştük. O görüşmemizde de 'anne yetiş' dedi. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Bursa'da bir haftadır kızından haber alamayan anne, telefonla son kez ulaştığı kızının "Anne yetiş" sesini duydu. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ediyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19),bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.

Anahtar Kelimeler:
KayıpKayıp KızBursaHaber
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