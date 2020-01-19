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Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş

Kocaeli İzmit'te eşi tarafından katledilen 36 yaşındaki Ayşe Acar'ın 13 günce, karakola giderek eski eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 

19 Ocak 2020 Pazar 17:17
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş

Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş

Eski eşi tarafından Kocaeli’nin İzmit İlçesinde 3 ay öncüe öldürülen Ayşe AcarIn (36), boşanmadan önce birlikte oturdukları evin doğalgaz aboneliğini iptal etmek için bir firmanın müşteri hizmetleri merkezinde öldürülmesinin ardından ilk duruşma yapıldı.

Kocaeli’de boşandığı eşi Ayşe Acar’ı doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada silahla vurarak öldüren Kerem T. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kerem T. hakkında “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Ayşe Acar’ın öldürülmeden 13 gün önce karakola giderek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.


Bu sırada ise Kerem T., müşteri hizmetleri merkezinde sıra bekleyen Ayşe Acar’ı ruhsatsız tabancasıyla arkasından tek el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Kerem T.’yi firmanın güvenlik görevlileri etkisiz hale getirdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerem T. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerem T. hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla hazırlanan iddianame Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


“SENİ ÜZERİM, ÖLDÜRÜRÜM”

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Ayşe Acar’ın öldürülmeden 13 gün önce Bekirpaşa Polis Karakolu’na giderek Kerem T. hakkında şikâyetçi olduğu, ifadesi alınan Ayşe Acar’ın Kerem T.’nin kendisine yönelik “Seni üzerim. Seni öldürürüm. Senin kafana bir şarjör mermi boşaltırım” dediği belirtildi. İddianamede Kerem T.’nin olay günü üzerinden çıkan intihar mektubuna da yer verildi. Kerem T.’nin mektupta, “Ben gidiyorum. Giderken Ayşe’yi de götürüyorum. Umarım yarın dayısının kızı da gelir. O da cezasını çeker. Ayşe annesinin üstüne gömülmek istiyor. Beni de İzmit’e gömün. Ben düşündüm, ben tasarladım” şeklinde ifadelerin olduğu yer aldı.

“15 GÜNDÜR ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Kerem T.’nin iddianamedeki ifadesinde nisan ayında eski Ayşe Acar ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, eski eşinin dayısının kızının evlilikleri süresince Ayşe Acar’ın başka erkeklerle görüştüğünü söylediğini ve bu durumun gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi. Olay gününden 15 gün önce eşini öldürme düşüncesinin aklında olduğunu, bu 15 günlük süre içerisinde karar veremediğini, olay günü doğalgaz abonelik devir işlemleri için kendisinin de bulunması gerektiğini, silahını sürekli üzerinde taşıdığını ve bir anda karar vererek Ayşe Acar’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DAYISININ KIZI DA İFADE VERDİ

Kerem T.’nin intihar mektubunda “umarım yarın dayısının kızı da gelir” dediği Ayşe Acar’ın dayısının kızı A.K.’nin de bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. A.K., iddianamede geçen ifadesine, Ayşe ve Kerem’in evliliklerinde sorunlar olduğunu, boşanmalarının ardından Ayşe’nin biriyle görüşmeye başladığını, bu durumdan Kerem T.’nin kendisini sorumlu tuttuğunu, Ayşe Acar ile yakın arkadaş olduklarını ve Ayşe’nin görüştüğü kişiler hakkında Kerem T.’ye bilgi vermediğini söyledi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME

İddianamede Kerem T.’nin ifadesi ve intihar mektubu dikkate alındığında olayın tasarlayarak öldürme olduğu, aradan geçen zamana karşın Kerem T.’nin bu kararından vazgeçmediği ve öldürme eylemini gerçekleştirmek için net karar kıldığı belirtildi. Kerem T. hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, yine aynı olay kapsamında ruhsatsız silah veya mermi bulundurduğu gerekçesiyle işlediği suçun yargılamasının ise seri muhakeme usulüyle savcılık tarafından yapılacağı öğrenildi.

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KocaeliIzmitCinayet
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